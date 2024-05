Un Si Grand Soleil du 31 mai : Thaïs a un flash (résumé et vidéo épisode 1405 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 31 mai 2024, spoiler résumé de l'épisode 1405 en avance – Qu'est-ce qui vous attend dans le prochain épisode votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du vendredi 31 mai 2024.





Alain et Clément font du vélo. Alain confie à Clément que maintenant qu’il a été honnête avec Elisabeth, tout va bien. Il lui conseille d’en faire autant avec Janet au sujet de Claudine. Mais Clément a trop peur de sa réaction.

Baptiste Joussan est interrogé au commissariat. Il dit qu’elle n’était qu’une histoire d’un soir, il dément les accusations d’agression. Il dit juste qu’elle n’a pas apprécié qu’il la quitte… Levars assure sa défense. Une fois sorti du commissariat, Levars dit à Joussan qu’il risque de finir en prison, il ne pourra pas faire de miracle. Il lui conseille de maitriser ses pulsions et il lui demande s’il y a des témoins qui peuvent confirmer la version de Camille. Il dit que quelqu’un a été témoin d’une dispute mais il « lui mange dans la main » et ne témoignera pas.



Yann et Elise font le point avec Becker. Yann trouve qu’il a le profil, il ne le sent pas. Et Elise croit Camille. Becker leur dit que ça ne va pas suffire, il va leur falloir des preuves, des témoins. Elise dit qu’il faut arrêter de remettre en cause la parole des victimes. Mais pour défendre ça devant le procureur, Clément explique qu’il va lui falloir des preuves.

Thaïs est au commissariat, confrontée à Arnaud. Il lui assure qu’il l’a vraiment aimée et lui demande pardon. Thaïs lui dit qu’il n’y aura pas de pardon, il est malade et doit se faire soigner. Arnaud dit qu’il s’en voudra toute sa vie. Manu parle ensuite à Thaïs, il pense qu’il a des problèmes psychologiques importants, elle doit avancer et ne pas rester seule. Thaïs le remercie, il lui a sauvé la vie. Le père de Thaïs la prend dans ses bras, en partant elle remarque une affiche de recrutement de la police… Elle semble avoir comme un flash.

Elise interroge Laura Pasquier, une ancienne plaignante contre Baptiste Joussan. Elle dit qu’elle n’a rien à dire, cette histoire est derrière elle. Elise insiste, la femme avoue qu’en croisant Baptiste sa vie est devenue un enfer. Elise veut lui faire la peau, elle lui demande si elle n’a pas envie qu’on l’arrête et qu’il paie pour tout ce qu’il a fait. Elle insiste pour qu’elle lui raconte tout, elle accepte.

Manu interroge encore Arnaud. Il parle de la mort de sa mère et dit que tout est à cause d’Anne. Il dit que c’est elle qui aurait du mourir, pas son père. Arnaud est emmené en prison.

Laura raconte le harcèlement qu’elle a subi par Baptiste, qui était son patron. Quand elle a déposé plainte, sa vie est devenue un cauchemar. Il lui a mis la pression jusqu’à ce qu’elle cède en retirant sa plainte. Elise lui assure que si elle porte plainte de nouveau, ils le coinceront. Mais Laura refuse de revivre tout ça. Elise lui laisse son numéro au cas où elle changerait d’avis.

Le procureur parle à Becker de la gamine qui s’est suicidé après que Joussan lui a fait subir. Il veut absolument la coincer mais Clément dit qu’il n’a rien contre lui. Le procureur veut faire croire à Joussan que l’enquête est au point mort pour qu’il se sente tirer d’affaire. Mais ils vont continuer à enquêter discrètement jusqu’à ce qu’il commette une erreur. Mais Camille et Claudine ne doivent rien savoir.

Sabine parle avec Thaïs au lycée, au sujet de son orientation. Thaïs dit à Sabine que si elle n’est pas prise en STAPS, elle aimerait partir sur autre chose comme une fac de droit. Sabine lui conseille un 3ème choix, Thaïs lui parle de son autre idée… devenir policière ! Elle a réalisé que c’est un métier très utile et la formation n’est pas trop longue. Sabine lui conseille de se renseigner un peu plus.

Johanna est avec Yann, elle remarque que Claudine se donne à fond pour Camille. Johanna l’interroge sur l’enquête, mais il lui rappelle qu’il ne doit pas lui en parler. Yann finit par lui dire que le dossier est vide, elle va devoir passer à autre chose. Johanna est outrée, il dit qu’ils n’ont rien contre Joussan.

Cécile est face à Arnaud, il confirme avoir tout prémédité. Cécile lui demande s’il est conscient de la gravité de ses actes. Il ne répond pas. Il est mis en examen pour assassinat en bande organisée et il est exclu de l’héritage de son père pour indignité. Il est aussi mis en examen pour tentative d’assassinat sur Thaïs.

