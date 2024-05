Un Si Grand Soleil spoiler : une fin tragique pour le Fleuriste ?

Publicité





Un si grand soleil spoiler, infos en avance juin 2024 – Les prochaines semaines s’annoncent pleines de rebondissements dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, si l’on pensait que Christophe s’en était sorti en faisant accuser le père Sylvio, c’était sans compter sur les aveux de Janet !





En effet, plusieurs mois après le départ du père Sylvio en Amérique du Sud, le Fleuriste va finalement refaire parler de lui.







Cette fois, pas de nouveau meurtre mais les aveux de Janet sur sa liaison avec le prêtre. Elle va tout révéler à Clément et surtout lui assurer que s’il a quitté la France, c’était uniquement pour l’oublier car il était amoureux d’elle. Janet va expliquer à Clément qu’ils ont fait erreur sur le tueur en série, elle est convaincue que ce n’est pas lui.

Elle va alors semer le doute dans l’esprit de Clément, qui va décider de réouvrir l’enquête sur le Fleuriste. Avec l’aide de Janet, ils vont pouvoir interroger Sylvio, qui va finalement les orienter vers Christophe Lemeur… On imagine que les doutes de Cécile vont alors refaire surface et cette fois, on voit mal Christophe s’en sortir !



Mais c’est peut être une fin tragique qui attend Christophe au lieu de la prison. En effet, il y a plusieurs mois, l’équipe de « Un si grand soleil » a tourné un enterrement… Étaient présents : Cécile, Hugo, Achille, ou encore Margot. Autant dire que ça ne pouvait être que l’enterrement de Christophe. Le Fleuriste est-il mort ou a-t-il encore fait un cauchemar ? A suivre en juin dans votre série quotidienne !

Un enterrement pour l’équipe de Un si grand soleil







