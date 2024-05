Un Si Grand Soleil spoiler : Florent et Claire au bord de la rupture ! (résumé épisode du 18 mai 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1399 du 18 mai 2024 – Florent va-t-il aller trop loin pour aider Anne dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, alors que Anne Aguerra est en prison, Florent ne pense plus qu’à son ex et il en oublie Claire…





Alors que Florent et Claire devaient aller ensemble passer le week-end à Alès avec Kira, Claire est partie toute seule.







Quand elle rentre, c’est très tendu et elle refuse de lui raconter son week-end. Claire en veut à Florent de l’avoir planté… De son côté, Florent va voir Anne en prison et l’assure qu’il va tout faire pour la sortir de là même si tout l’accuse.

De son côté, Arnaud savoure sa victoire avec Cédric et ils prévoient même de partir en voyage. Mais Arnaud est sous le choc en apprenant que son père aurait pu vivre, il était sur la liste pour une nouvelle greffe…



