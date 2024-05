Un Si Grand Soleil spoiler : Janet appelle Sylvio, Joussan en prison (résumé épisode du 12 juin 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1412 du 12 juin 2024 – Janet va finalement appeler Sylvio Pavan dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Janet hésite mais finit par accepter d’appeler le prêtre, comme Clément lui a demandé.











Clément aimerait que Sylvio revienne en France pour pouvoir l’interroger dans le cadre de l’enquête sur le fleuriste. Janet a peur de le faire revenir et qu’il soit envoyé en prison alors qu’il est innocent… Elle fait promettre à Clément qu’il ne cherchera pas à se venger de lui.

Janet finit donc par appeler le père Sylvio, elle lui explique qu’elle a tout dit à Clément. Elle n’a pas envie qu’on le prenne pour un tueur en série. Sylvio la remercie…

Pendant ce temps là, Baptiste Joussan est mis en examen et va être envoyé en prison. Claudine et Johanna se félicitent de ce succès alors que Camille et une autre victime sont confrontés à lui une dernière fois.



