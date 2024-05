« Week-end mortel entre amies » : votre téléfilm ce 21 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Week-end mortel entre amies » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 21 mai 2024 – Ce mardi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Week-end mortel entre amies ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Week-end mortel entre amies » : l’histoire, le casting

Lors d’un week-end de retrouvailles avec ses amis de l’université, Claire repousse les avances de son ex-petit ami Victor, qui tente de la reconquérir. Plus tard dans la soirée, elle découvre son corps inanimé. Elle doit alors faire face aux soupçons d’une ancienne camarade qui l’accuse du meurtre, aux doutes de sa meilleure amie concernant Victor, avec qui elle avait des affaires en commun, aux angoisses d’une autre amie emprisonnée dans une relation toxique, aux reproches de sa fille et aux mensonges de son mari. Et si tout cela était lié au meurtre de Victor ?

Avec : Britney Q. Hill (Claire), Carrie Schroeder (Morgan), Tatiana Le’Joy (Iris), Hunter Romanillos (Simon)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Ma sulfureuse meilleure amie ».

« Ma sulfureuse meilleure amie » : l’histoire et le casting

Alors que Sam se bat pour obtenir la responsabilité d’une nouvelle affaire majeure au sein du cabinet d’avocats où elle travaille, elle rencontre Giselle. Cette jeune femme devient rapidement sa meilleure amie, l’encourageant à s’affirmer aussi bien personnellement que professionnellement. Cependant, des incidents graves commencent à survenir dans la vie de Sam, et Giselle semble étrangement liée à ces événements.

Avec : Erica Tazel (Sam), Natasha Marc (Giselle), Tanya Chisholm (Kiki)