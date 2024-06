13h15 le samedi du 1er juin : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 1er juin 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi avec le numéro intitulé « Chercheurs d’histoires ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le samedi » du 1er juin 2024 : « Chercheurs d’histoires », le sommaire

À l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement, l’émission « 13h15 le samedi » est allée à la rencontre de passionnés qui recherchent des vestiges de la bataille de Normandie. À Berjou, un musée a été créé où chaque trouvaille raconte l’histoire du village.

Dans ce nouvel épisode, « 13h15 le samedi » met en lumière un pan de l’histoire de France dont les traces restent visibles quatre-vingts ans plus tard. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient à l’aube pour libérer la France. Aujourd’hui encore, les plages normandes portent les vestiges de ces combats, semblables à des cicatrices historiques.



Publicité





Conservation des vestiges par les anciens

À Omaha Beach, où les alliés ont subi de lourdes pertes, et plus à l’intérieur des terres normandes, des passionnés comme Pierre-Louis, Romain, et son fils poursuivent cette quête historique. Partis de rien, ils ont ratissé la région et bénéficié de l’aide d’anciens combattants. Au fil du temps, ces chercheurs ont découvert des collections complètes, secrètement conservées dans des caves et greniers.

À Berjou (Orne), dernier point de résistance allemande en Normandie, une bataille décisive mais méconnue a eu lieu : durant trois jours, les deux camps se sont affrontés avec une rare intensité. C’est ici que Romain a ouvert un musée où chaque pièce relate l’histoire du village.