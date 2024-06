Plus Belle La Vie spoilers : Barbara agressée, Gabriel a une idée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 3 au 7 juin 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 3 au 7 juin 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que dans le coffre d’Abdel, Jean-Paul et ses collègues vont trouver des dossiers et un mystérieux pendentif…







Et si Jean-Paul pense que ce pendentif est sans intérêt, il se trompe ! Alors qu’il l’a remis à Barbara, la cheffe du Mistral se fait agresser en pleine rue pour lui voler le pendentif !

Dans les dossiers, Jean-Paul découvre avec étonnement qu’Abdel avait défendu le père de l’adolescent qui harcèle Lucie…



De son côté, Noura explique à Gabriel les raisons qui la poussaient à faire un marathon… Il est touché par son histoire et il lui vient une idée : organiser un marathon pour les gens malades, avec des médecins du sport.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 juin 2024

Lundi 3 juin 2024 (épisode 106) : Barbara reçoit un cadeau inattendu. Pendant ce temps au cabinet, Riva risque de briser le rêve d’une jeune fille. De son côté, Steve est à la recherche de conseils pour se préparer à une échéance importante.

Mardi 4 juin 2024 (épisode 107) : Les policiers redoublent d’efforts, alors que quelqu’un semble se mettre en travers de leur enquête. Mirta est confrontée à une vision du travail différente de la sienne. Apolline cherche à prendre les devants au cabinet Kepler, mais à quel prix ?

Mercredi 5 juin 2024 (épisode 108) : Grâce à Barbara, les policiers trouvent un élément clé reliant les récents événements. En parallèle, Riva tente de convaincre Léa, Blanche et Luna de s’associer à son grand projet. Au cabinet Kepler, la situation est tendue entre Apolline et Ulysse.

Jeudi 6 juin 2024 : pas de diffusion

Vendredi 7 juin 2024 (épisode 109) : De nouveaux éléments viennent conforter la théorie des policiers. De leur côté, Riva et Noura se mettent en action pour parvenir à leurs fins. Aidés par Aya, Ophélie et Mattéo fêtent leurs deux mois.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 3 au 7 juin 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…