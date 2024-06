50mn Inside du 29 juin : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 29 juin 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 29 juin 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

⁣🎤 À la Une – Le retour d’Indochine

Un premier titre dévoilé et la sortie de leur 14ème album prévue le 7 septembre. Comment parviennent-ils à rester le plus grand groupe français ?

👠 En Coulisses – Concours Elite

Le concours Elite Model Look, le graal pour tout ceux qui rêvent de devenir mannequins. Comment cette compétition mondiale s’organise-t-elle ? Comment fabrique-t-on les top models de demain ?



👱‍♀️ Portrait – Marianne James

Elle se confie sur son rapport à son corps et à son âge.

🎤 La Story – « La corrida », les secrets d’un succès

Le titre de Francis Cabrel fête ses 30 ans. Quels sont les secrets du succès de cette chanson ?

50mn Inside du 29 juin 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌴 Le document – Saint-Tropez : comment compte-t-elle se démarquer cet été ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.