Nadège Lacroix (Secret Story) enceinte, le papa est un ancien de « Mariés au premier regard » !

Publicité





Carnet rose pour Nadège Lacroix, gagnante de la saison 6 de Secret Story. La jeune femme a annoncé hier à la surprise générale être enceinte de son premier enfant alors qu’elle est en couple depuis quelques mois avec un ancien participant de « Mariés au premier regard » !





En effet, Nadège est en couple avec Emanuel, que vous avez découvert l’an dernier dans l’émission de dating d’M6.







Publicité





Et maintenant, ces deux là attendent un bébé !

« Un nouveau chapitre s’ouvre… Oupsi… des fois la vie nous réserve de magnifiques surprises ! Nous sommes très heureux de vous annoncer que la famille s’agrandit. Un bébé ! Une petite âme qui nous a choisi. Et dans 2 semaines on arrive à la moitié de la grossesse déjà…. Oui oui ! C’était dur de ne pas partager tout ça avec vous ! Même si beaucoup d entre vous s’en doutait » a écrit Nadège vendredi sur Instagram.



Publicité





Lors de la saison 7 de « Mariés au premier regard », Emanuel s’était marié avec Léa. Et lors du bilan, ils étaient très amoureux et avaient choisi de rester mariés. Mais quelques semaines plus tard, ils annonçaient leur séparation.

Et si pour Nadège il s’agit d’un premier enfant, Emmanuel a déjà deux enfants âgé de 7 et 9 ans d’une précédente histoire.

PHOTO Nadège annonce sa grossesse