C à vous du 18 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 18 juin 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Emmanuel Macron s’auto-détruit-il ? L’analyse de Mathilde Siraud, rédactrice en chef du service politique du magazine Le Point

🔵 📌 Takis Candilis et Bernard Campan pour le film « L’enfant qui mesurait le monde », au cinéma le 26 juin



🔵 📌 Kylian Mbappé blessé pour le premier match de l’Euro, quel avenir pour les Bleus ? On en parle avec

Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste sur RMC Sport, et Dr. Jean-Pierre Paclet, ancien médecin de l’équipe de France

🔵 📌 Législatives anticipées, division des LR… Xavier Bertrand, président LR du conseil régional des Hauts-de-France, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Hélène Nougaro et Mathias Malzieu pour le concert patrimonial « Nous… Nougaro ! », le 25 juin au Grand Rex à Paris

