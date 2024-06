Secret Story du 18 juin 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 18 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de lundi des habitants dans la maison des secrets.





Justine est de retour pour faire une surprise aux habitants. Clin d’oeil à son début d’aventure, elle se glisse dans le lit juste avant que les lumières s’allument. Les finalistes sont ravis de la revoir ! Et Justine leur prépare ses fameuses crêpes.







Justine, Lou, Léo, Alexis et Maxence se remémorent leurs souvenirs et parlent des secrets des autres candidats. Justine prend ensuite le temps de parler avec chaque finaliste. Justine conseille à Lou de penser à elle et d’accorder moins d’importance à Maxence.

La Voix propose à Justine d’écrire la seconde édition de la Secret Gazette. Justine s’isole ensuite avec Maxence pour lui dire ce qu’elle pense au sujet de ses histoires avec Perrine et Lou.



Dernière soirée dans la maison des secrets pour les finalises. La Voix leur a organisé une séance souvenirs. L’émotion monte en voyant les images de leur aventure. Tous découvrent que Maxence et Perrine cachaient la vérité sur leur couple depuis longtemps, Lou est sous le choc et comprend que Maxence lui a menti.

Au confessionnal, Lou affirme qu’elle ne peut plus faire confiance à Maxence. La Voix montre ensuite de dernières images, ils sont tous au bord des larmes !

Après la soirée, Lou est très déçue de Maxence et de ses mensonges. Elle se confie à Alexis, elle dit qu’elle s’en est prise injustement à Perrine et qu’en fait c’est Maxence qui n’assumait pas.

Maxence décide d’aller parle à Lou. Il affirme qu’il lui doit de excuses et Lou les accepte même si elle reconnait être déçue. Ils font la paix et Lou préfère se rappeler de leur complicité.

Mardi matin, les finalistes découvrent la Secret Gazette écrite par Justine la veille.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 18 juin

Rendez-vous ce soir à 23h30 sur TF1 pour suite la finale.