C à vous du 27 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 27 juin 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives anticipées : Jean-Philippe Tanguy, député sortant RN de la Somme et candidat à sa réélection lors des législatives anticipées, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Titre « honorifique » du chef des armées : Marine Le Pen allume la mèche sur le rôle du Président. On en parle avec Michel Goya, historien militaire & ancien colonel des troupes de marine



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sébastien Giroud, chef du restaurant “Monsieur Lancaster” de l’hôtel Lancaster à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous :

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Pierre Niney, Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte pour le film “Le Comte de Monte Cristo”, en salle demain; et Julie De Bona et Patrick Mille, également au casting du film, et Stéphane Mifsud, recordman du monde d’apnée qui a entraîné Pierre Niney sur le tournage

