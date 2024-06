C à vous du 28 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 28 juin 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives anticipées : J-2 avant le premier tour. Alain Duhamel, éditorialiste politique sur BFMTV et essayiste, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Depuis le 9 juin, une libération de la parole raciste. On en parle avec Lilian Thuram, ancien footballeur professionnel, président et fondateur de la Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sébastien Giroud, chef du restaurant “Monsieur Lancaster” de l’hôtel Lancaster à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Agustin Galiana, pour son album “Enamorado” déjà disponible

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Jackson Richardson pour la série documentaire “Handball, une histoire de familles”, réalisé par Clément Brin; et Anne Marivin, Olivia Cote et Camille Chamoux, pour le sketchshow “Chamouxland” diffusé le 3 juillet sur CANAL+ et disponible sur myCANAL

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 28 juin 2024 à 19h sur France 5.