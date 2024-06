C à vous du 3 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 juin 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Européennes, motion de censure, note de la France dégradée… Sébastien Chenu, député Rassemblement national du nord et vice-président de l’Assemblée nationale, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Révélations sur Nawel, devenue la complice d’Amra, l’évadé du fourgon : on en parle avec Damien Delseny, chef du service police-justice du journal “Le Parisien”



🔵 📌 Corentin Moutet, joueur de tennis, éliminé en 8ème de finale au tournoi de Roland-Garros 2024, est dans le 5 sur 5

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Brenelière, chef exécutif de la Banque de France à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Marthe Keller pour le livre “Les scènes de ma vie”, paru aux éditions Les Presses de la Cité

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Sandrine Kiberlain et Bruno Podalydès pour le film “La petite vadrouille”, en salle mercredi; Olivier Goy, entrepreneur atteint de la maladie de Charcot, pour les 10 ans du Ice Bucket Challenge

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 3 juin 2024 à 19h sur France 5.