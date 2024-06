Secret Story du 3 juin 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 3 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets.





Bizarrement, on démarre directement avec la journée de dimanche, aucun résumé de la journée de samedi. Lou se réveille stressée à l’idée que les maisons soient réunies, elle va retrouver Maxence et elle sait que ça va être tendu.







Publicité





De son côté, Perrine n’arrive toujours pas à s’avouer ce qu’elle ressent pour Maxence. Elle parle toujours d’amitié…

La Voix annonce que la réunification des deux maisons. La séparation se lève et tout le monde se retrouve. Mais les retrouvailles entre Lou et son clan sont glaciales ! Même Léo est froid avec Lou, qui ne comprend pas ce qui se passe. Maxence confronte Zoé et Justine, qu’il a entendu parler un soir dans la chambre. Elles nient et s’emportent…



Publicité





La Voix fait ensuite une annonce surprise : ils sont tous nominés cette semaine ! Et dans la zone de jeu, ils vont jouer pour une immunité. Chaque joueur a deux bougies allumées. Justine tire au sort et commence, elle éteint une bougie d’Alexis. Il était à son tour une de Kelyan, qui se venge de Justine. Justine éteint une bougie de Perrine, Perrine éteint une bougie de Zoé. Zoé éteint une bougie de Léo, qui éteint la seconde de Kelyan, qui ne comprend pas. Kelyan éteint la seconde bougie de Justine. Justine éteint la seconde d’Alexis, Alexis celle de Perrine. Perrine élimine Zoé, et Zoé éteint une bougie de Maxence. Maxence éteint une bougie de Lou ! Lou n’apprécie pas mais comprend, et elle élimine Léo. Léo éteint celle de Maxence. Lou remporte donc le jeu, elle est immunisée cette semaine !

Lou remarque que son clan n’est pas content pour elle, personne ne vient la voir. Lou s’isole, Léo décide d’aller la voir. Mais Lou est blessée. Léo dit qu’il a été déçu cette semaine. Il pense qu’elle s’est acharnée sur Perrine et Maxence. Et Léo lui avoue ne pas avoir réussi à gérer quand elle était revenue de la pièce secrète. Lou ne comprend pas du tout, elle est encore blessée et surprise. Léo pleure mais s’en va.

Le téléphone rouge sonne, Zoé décroche et la Voix demande à le mettre sur haut parleur. Ils doivent trouver une bulle qui sort du robinet. Alex la récupère et récupère 1000 euros. Et des immunités pourraient aussi tomber.

Lou décide de s’expliquer avec Maxence. Il dit ne pas avoir du tout réfléchi à l’affect. Elle avoue que ce switch lui a fait de la peine. Maxence dit qu’elle a juste été vexée. Il lui demande ensuite si elle a des sentiments pour lui. Lou ne répond pas et Maxence lui reproche d’avoir parlé de Perrine et lui.

La Voix a installé des dance-floors. Ils vont pouvoir remporter de l’argent sur une mission collective. Ils gagnent 200 euros quand ils réussissent à y aller tous assez vite.

Maxence et Perrine s’embrassent encore secrètement dans le dressing. Pendant ce temps là, Lou confie à Zoé et Justine que c’est froid avec Perrine et Maxence. Et elle ne sait pas s’il se passe quelque chose entre eux. Elle leur dit que Maxence lui a dit ne pas avoir embrassé Perrine ! Maxence décide ensuite de parler à Lou seul à seul dans le jardin. Il ne pensait pas que sa décision allait autant l’affecter, il s’excuse. Ils pleurent tous les deux. Maxence s’excuse encore.

La nuit tombée, Maxence retrouve encore Perrine dans son lit…

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 3 juin

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.