C à vous du 6 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 juin 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Emmanuel Macron entremêle commémorations du Débarquement et campagne électorale : on en parle avec François-Xavier Bourmaud, journaliste à l’Opinion, et Thomas Legrand, journaliste et éditorialiste politique

🔵 📌 Allergies : la France en alerte rouge aux pollens. Le Dr. Nhân Pham-Thi, médecin pédiatre et allergologue, est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Emma Peters présente son nouvel album « Tout de suite »

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Yoann Noël, chef de l’Hôtel de la Plage à Plonévez-Porzay (Bretagne)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Marjane Satrapi et Monica Bellucci pour le film « Paradis Paris », au cinéma le 12 juin; et Simonetta Greggio pour le livre « Mes nuits sans Bardot »,

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 6 juin 2024 à 19h sur France 5.