C dans l’air du 12 juin 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 12 juin 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 12 juin 2024 : le sommaire

⬛ Macron s’explique, la droite se déchire

Trois jours après les élections européennes et l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron s’est exprimé longuement ce mercredi lors d’une conférence de presse de deux heures. Il a « assumé » sa décision de renvoyer les députés devant les électeurs et a exposé sa stratégie pour les législatives. Reconnaissant sa part de responsabilité dans la montée de l’extrême droite, il a évoqué un manque de réponses au « malaise » des zones rurales et à divers sentiments de perte de contrôle et de déclassement. Pour apaiser les « inquiétudes », Macron a promis plus de sécurité, l’indexation des retraites sur l’inflation, la suppression d’un échelon territorial, la généralisation d’un service national universel d’ici 2026, et un débat sur la laïcité. Il a également confirmé la réforme de l’assurance chômage, l’interdiction des téléphones portables pour les enfants de moins de 11 ans, et la suspension du projet de réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie.



« Depuis dimanche, les masques tombent ». « La clarification, c’est maintenant » a-t-il déclaré, dénonçant des alliances « contre nature » et appelant à un « sursaut républicain ». Il a proposé de former une coalition rassemblant des socio-démocrates, écologistes, et gaullistes avec la majorité actuelle.

Parallèlement, à l’extrême droite, le Rassemblement national a refusé un accord avec le parti Reconquête d’Éric Zemmour et a choisi de s’allier avec Éric Ciotti, malgré l’opposition de nombreux cadres de la droite gaulliste qui appellent à sa démission. La situation est tendue au siège des LR où Éric Ciotti, menacé de destitution par un bureau politique prévu dans l’après-midi, a fait fermer le bâtiment à la mi-journée en réponse à des menaces. Ciotti a contesté la légalité de cette réunion et a sollicité un vote des adhérents LR.

À gauche, après trois jours de négociations, les partis du « nouveau Front populaire » ont trouvé un premier accord pour la répartition des circonscriptions en vue des législatives. Contrairement à ce qu’a affirmé Macron, LFI obtient 230 circonscriptions, les socialistes 175, les Verts 92 et le PCF 50. En 2022, LFI avait présenté des candidats dans 328 circonscriptions, le PS dans 70, EELV dans 110, et le PCF dans 50. Les discussions continuent sur le profil des candidats et le programme au siège des écologistes.

Alors, que retenir de la conférence de presse d’Emmanuel Macron ? A-t-il convaincu ? Que se passe-t-il chez les Républicains ? Et quelles sont les bases de l’accord unissant les partis de gauche sous la bannière « nouveau Front populaire » ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 12 juin 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.