C dans l’air du 28 juin 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 28 juin 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 28 juin 2024 : le sommaire

⬛ Législatives J-2 : les candidats se rendent coup pour coup

Le débat télévisé reflète bien la tension entourant le scrutin. À l’approche du premier tour des élections législatives anticipées en France, trois représentants des principales factions politiques – Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Olivier Faure pour le nouveau Front populaire et Gabriel Attal pour le camp présidentiel – ont débattu hier soir sur France 2. Ce débat, qui a révélé de profondes divergences idéologiques entre les candidats, notamment sur des sujets tels que le pouvoir d’achat, les énergies renouvelables et l’immigration, a été suivi par 3,15 millions de téléspectateurs, un chiffre inférieur aux 5,24 millions qui avaient regardé le premier débat lundi sur TF1.



La participation sera-t-elle massive lors de ces élections ? Alors que le taux de participation aux élections législatives a diminué de manière constante depuis 1978, atteignant un niveau historiquement bas il y a deux ans pour un premier tour, un rebond pourrait se produire ce dimanche. Selon les derniers sondages, entre 60 % et 65 % des Français prévoient de voter au premier tour, un taux similaire à celui des législatives de 2007. De plus, plus de 2 millions de procurations ont été enregistrées, soit le double de celles de 2022, malgré le fait que ces élections aient lieu au début des vacances d’été.

La campagne officielle se termine ce soir à minuit. Les électeurs des Outre-mers commenceront à voter dès demain, bien que les candidats en Nouvelle-Calédonie aient rencontré des difficultés à faire campagne en raison de semaines d’émeutes dans la région. Des rassemblements y ont été interdits et le couvre-feu de 20h à 6h a été prolongé jusqu’au 8 juillet.

Quels enseignements tirer du dernier débat télévisé pour les élections législatives ? Quels scénarios peuvent se dessiner à l’Assemblée nationale après le vote ? Et comment les différents candidats ont-ils clôturé leur campagne ces derniers jours ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 28 juin 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.