Un Si Grand Soleil spoiler : Florent trompe Claire, Boris fait une découverte (résumé épisode du 11 juillet 2024)

Un si grand soleil spoiler, épisode 1432 épisode du 11 juillet 2024 – Coup de tonnerre à venir dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Florent va finalement tromper Claire !





L’avocat va coucher avec sa cliente, Stéphanie, la mère de Noura !







A l’heure du petit déjeuner, Florent et Claire se disputent… Florent explique à Claire qu’elle va être contente puisque Stéphanie est partie. Claire lui répond qu’il ne comprend rien. Ces deux là ne se comprennent et le fossé qui les sépare semble désormais énorme ! Au cabinet, Florent se confie à Johanna. C’est devenu invivable.

Plus tard, Florent est devant le juge avec Stéphanie. Il comprend qu’elle est sur le point de dire la vérité mais elle se ravise… A l’hôtel où elle loge sous protection policière, Florent lui reproche ses mensonges et manipulations. Mais ils s’embrassent et couchent ensemble ! Le point de non retour est atteint pour Florent et Claire.



Chez L Cosmétiques, Elisabeth se plaint du retard de Nathalie. Et pour cause, après une soirée arrosée au casino avec Bertier, ils ont eu une panne de réveil. Boris aide Elisabeth à trouver un dossier sur son ordinateur, ils découvrent alors que Nathalie joue aux jeux en ligne plus de 3h par jour ! Plus tard, Boris lui annonce qu’ils ne vont pas la garder à l’issue de son CDD.

