Ça commence aujourd’hui du 21 juin 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 21 juin 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 21 juin 2024, « À l’autre bout du monde, l’amour a frappé »

Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille des invités qui nous feront voyager aux quatre coins du globe. De la Polynésie à l’Inde, en passant par l’Australie et la Corée du Sud, ils partageront comment ces aventures ont transformé leur vie. Bien plus que de simples souvenirs ou de magnifiques paysages, ces voyages leur ont apporté des cadeaux inattendus : un amour trouvé à l’autre bout du monde, ou plus étonnant encore, un bébé.

Et à 15h05 « Elles ont découvert l’infidélité de l’un de leurs parents »

Les invités de Faustine ont découvert un secret intime concernant leurs parents, et ça a bouleversé leur vie. Dans ce nouvel épisode de Ça commence aujourd’hui, découvrez les témoignages de femmes qui ont appris l’infidélité de l’un de leurs parents. Un choc initial qui a rapidement mené à un dilemme : révéler la vérité ou conserver le secret ?



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 21 juin 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« À l’autre bout du monde, l’amour a frappé », c’est ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.