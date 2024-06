Capital du 16 juin 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Le printemps est arrivé, apportant avec lui une floraison de fêtes, vide-greniers, foires et ferias à travers la France. Si la plupart des villages attirent seulement quelques centaines de curieux, certains événements se sont transformés en véritables institutions, attirant des dizaines de milliers de visiteurs dans des bourgades habituellement tranquilles.

Amateurs de festins et de voyages dans le temps, direction Provins en Seine-et-Marne ! Le temps d’un week-end, la cité médiévale se mue en capitale française du Moyen Âge. Chevaliers, troubadours, cracheurs de feu, artisans et marchands d’autrefois attirent 100 000 visiteurs au pied des remparts.



Pour les passionnés d’animaux, petits ou grands, ainsi que de gadgets de camelots, cap sur Beaucroissant en Isère. Pendant deux jours, ce village de 1 600 habitants devient la plus grande foire agricole du pays, attirant 200 000 personnes dans ses champs.

Les amateurs de brocantes se retrouvent à Amiens (Somme), où la « Réderie », une brocante géante avec 2 000 exposants, attire une foule immense. Acheteurs et vendeurs, professionnels et particuliers, viennent de toute la France et même de l’étranger.

Les passionnés de jardinage ont également leur rendez-vous incontournable avec la Fête des Plantes de Saint-Jean-de-Beauregard dans l’Essonne. Organisée par un particulier, le vicomte François de Curel, cette fête accueille 15 000 visiteurs sur les terres de son château familial.

Ces événements nécessitent une organisation colossale pour ces communes : accueil, logistique, gestion des emplacements, sécurité, nettoyage. Comment parviennent-elles à gérer un tel afflux ? Pour les exposants, ces événements représentent des coûts et des risques importants avant de pouvoir espérer réaliser des ventes. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Et pour les familles qui affluent à ces fêtes, foires et brocantes XXL, est-ce vraiment le meilleur endroit pour faire de bonnes affaires ? Comment éviter les arnaques et les attrape-gogos ?

Plongeons dans les coulisses de ces fêtes qui font vibrer le cœur de nos campagnes.

Capital du 16 juin 2024, extrait vidéo

