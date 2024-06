« Coup de foudre par erreur » : votre téléfilm ce 5 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre par erreur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 5 juin 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre par erreur ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre par erreur » : l’histoire, le casting

Clarissa est une jeune comédienne. Lors du tournage d’un film, elle renverse accidentellement une cafetière sur la star Chas Hunter et est renvoyée. Peu après, une photo de Chas en compagnie d’une jeune femme est publiée, et tout le monde croit qu’il s’agit de Clarissa. Malgré ses démentis, la rumeur persiste. Chas lui propose alors un marché surprenant : prétendre être sa petite amie et simuler une rupture en public. En réalité, cette idée vient de Suzie, la véritable petite amie de Chas, qui veut garder leur relation secrète pendant qu’elle divorce. D’abord réticente, Clarissa accepte finalement de jouer le rôle d’alibi pour Chas…

Avec : Lexi Giovagnoli (Clarissa Byers), Brant Daugherty (Chas Hunter), Lexi Atkins (Maya Wilton), Randy Wayne (Graham), Meredith May (Suzie Standish)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre avec une star ».

« Coup de foudre avec une star » : l’histoire et le casting

Alex Allen, la petite chérie de l’Amérique et star très populaire d’Hollywood, est quittée par son fiancé le soir de la première de son dernier film. Le lendemain, alors que les journaux parlent de sa baisse de popularité, elle commence à s’interroger sur sa vie et ses relations, doutant que les gens l’aiment sincèrement plutôt que par intérêt. C’est alors que Paige Sumner, sa meilleure amie et attachée de presse, lui montre une vidéo postée sur internet par David Rogers, un lycéen qui lui demande d’être sa cavalière pour le bal de promotion. Paige suggère à Alex de répondre favorablement à cette demande, y voyant une occasion parfaite pour relancer sa carrière. Alex finit par accepter et elles se rendent dans l’Illinois chez David. Assaillie par les journalistes déjà au courant, la star s’enfuit. En courant, elle est bousculée par une voiture d’auto-école. Le moniteur, Vincent Walsh, lui propose de la raccompagner à son hôtel. Touchée par cet homme qui ne la reconnaît pas, elle accepte de boire un café avec lui.

Avec : Shenae Grimes-Beech (Alex Allen), Larissa Albuquerque (Courtney Cornell), Andrea Brooks (Paige Summer), Michelle Creber (Bree), Chelsea Mae Leung (Andrea), Andrew Walker W. (Vincent Walsh)