Les 12 coups de midi du 5 juin : l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée, qui s’y cache ? Réponse

Les 12 coups de midi du 5 juin 2024, 253me victoire d’Emilien – Et encore une victoire d’Emilien ce mercredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et il a fait fort avec un Coup de Maître à 30.000 euros aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 5 juin 2024, l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée d’ici 8 jours

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi à un total de 1.103.971 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom de Morgan Freeman, mais c’est encore raté ! Il ne reste plus que 30 cases, elle devrait être entièrement dévoilée dans moins de 8 jours.

Derrière cette étoile, rappelons que c’est le chanteur canadien The Weeknd. Le masque africain fait référence à ses origines éthiopiennes, le stade car il a assuré la mi-temps du Super Bowl, les confettis pour le clip de « Until I Bleed Out », il avait des gants noirs pour son show la mi-temps du Super Bowl, et les ballons font référence au titre « House of Balloons » (surnom de sa maison d’enfance à Toronto).

Indices présents sur l’étoile : un stade de foot, des confettis, une roue de vélo, un masque africain, un gant en cuir noir, et des ballons.

Noms déjà proposés : Fabrice Eboué, Beyoncé, Antoine Dupont, Christophe Beaugrand, George Clooney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 juin

