Demain nous appartient du 10 juin : Rayane stresse face à Karim... (résumé + vidéo épisode 1704 en avance)

Demain nous appartient du 10 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1704 de DNA – Rien ne va plus entre Jack et Rayane dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Jack est en désaccord avec Jack sur les boosters…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 10 juin 2024 – résumé de l’épisode 1704

Non seulement Rayane se drogue, mais en plus il deale. Mais ça, Jack ne se le sait pas ! C’est toujours très tendu entre eux, Jack veut que Rayane arrête de prendre des boosters… Et quand Karim débarque au Spoon, Rayane stresse et demande à Jack de ne surtout rien dire ! Rayane interroge Karim sur son enquête…

Pendant ce temps là, Lisa débute son infiltration au lycée. Elle fait mine d’avoir été virée de la police et d’avoir été embauchée comme surveillante… Et de son côté, Martin met les petits plats dans les grands pour Sébastien.

VIDÉO Demain nous appartient du 10 juin – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.