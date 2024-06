Plus Belle La Vie du 10 juin 2024 : la police fait une découverte sur Abdel (résumé + extrait vidéo épisode 110 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 110 de PBLV – La police va beaucoup avancer dans l'enquête aujourd'hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, ils vont comprendre le mobile du commanditaire à l'origine des effondrements !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 juin 2024 – résumé de l’épisode 110

Jean-Paul et Samuel expliquent à la commissaire qu’ils pensent qu’Abdel était sur le point de faire rouvrir l’enquête sur des meurtres déguisés en suicides. Ils pensent que Vouillet a été tué car il allait dénoncer le commanditaire, mais ils cherchent encore le lien entre ces meurtres et les pendentifs…

Au Mistral, Thomas remarque que Samuel a l’air épuisé. Il l’interroge sur l’affaire du coffre-fort, mais Samuel lui rappelle qu’il ne peut rien lui dire. Barbara les rejoint et avoue qu’elle n’arrête pas de penser à Abdel. Elle demande à Samuel si Abdel est impliqué dans cette affaire. Samuel la rassure en disant qu’Abdel était une personne intègre et droite, qui était sur le point de révéler une grosse affaire à Jean-Paul.



Jean-Paul interroge une femme au sujet de la mort de son mari. Elle confirme avoir été contactée par Abdel. Plus tard, il rencontre Delpierre. Jean-Paul lui explique que sa visite n’a rien à voir avec leurs enfants, mais concerne un litige avec Vanessa Kepler. Delpierre s’énerve quand Jean-Paul lui montre une photo du pendentif, ne comprenant pas le lien. Agacé, il s’en va. Samuel reproche à Jean-Paul de mélanger vie privée et enquête, et ils se disputent jusqu’à ce que la commissaire intervienne.

La commissaire demande à Samuel et Jean-Paul d’explorer le lien entre les pendentifs et les suicides. Pendant ce temps, Ophélie est avec Mattéo, qui lui assure que ce n’est pas lui qui a mis le pendentif devant sa porte. Mattéo suggère que ce pendentif pourrait être destiné à sa mère, mais Ophélie reste sceptique.

À la résidence, Apolline confie à Nisma qu’elle s’inquiète pour Ulysse, qui n’était pas bien après avoir lu des avis de décès. Nisma ne comprend pas pourquoi cela l’affecte. Mais Apolline veut absolument savoir qui est mort… Au cabinet, Apolline appelle toutes les familles des avis de décès quand Ulysse arrive. Elle lui donne ce qu’il lui avait demandé sans faire de remarque. Ulysse, cependant, la réprimande en l’accusant de le faire passer pour un démarcheur. Apolline se défend en disant qu’elle voulait juste comprendre pourquoi il était triste en lisant cette page.

Apolline parle avec Nisma et lui dit qu’après avoir mieux regardé le journal, elle a vu que les avis de décès étaient au dos des annonces de mariage. Elle pense que c’est le mariage d’une certaine Julie qui a rendu Ulysse triste.

Chez Jean-Paul, Lucie profite d’être seule pour mettre un couteau dans son sac à dos. Voyant que Lucie n’a pas l’air bien, Léa lui demande ce qui se passe. Lucie prétend être stressée pour un contrôle d’histoire. Léa lui demande comment ça se passe au collège maintenant. Lucie répond que ça va. Léa lui conseille d’aller voir la CPE ou d’appeler son père si elle a des problèmes… Mais au collège, le fils Delpierre harcèle encore Lucie. Elle sort son couteau pour le menacer !

VIDÉO Plus belle la vie du 10 juin 2024 – extrait vidéo

