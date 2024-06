Demain nous appartient spoiler : Marianne craque et se confie à Christelle... (vidéo épisode du 12 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Marianne fait la femme forte depuis la disparition de Renaud dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais dans quelques jours, la mère de Chloé va craquer et fondre en larmes face à Christelle Moreno…











Christelle reçoit Marianne chez elle. Quand Christelle amène le thé, elle parle de sa cuisine d’été et ça fait penser à Marianne que Renaud rêvait d’en savoir une… Mais elle trouvait ça inutile et avait refusé.

Marianne craque et fond en larmes… Elle s’en veut d’avoir souvent été si difficile avec Renaud. Christelle tente de la réconforter et lui assure que Renaud l’aimait telle qu’elle était. Marianne ne s’arrête plus de pleurer, Christelle pense qu’il fallait que ça sorte et que ça va lui faire du bien…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1706 du 12 juin 2024 : Marianne fond en larmes

