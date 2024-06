Plus Belle La Vie du 18 juin 2024 : Anaïs donne une info capitale (résumé + extrait vidéo épisode 116 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 116 de PBLV – Grâce à Jean-Paul, Anaïs est saine et sauve aujourd'hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle va donner une info capitale pour démasquer le tueur en série !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 juin 2024 – résumé de l’épisode 116

Jean-Paul fait une sortie de route lorsque les freins de sa voiture cessent de fonctionner, mais parvient finalement à l’arrêter. Le lendemain, au commissariat, Samuel a eu la PTS et informe Jean-Paul et Patrick que leur voiture a bien été sabotée, indiquant que le tueur était présent lorsqu’ils sont arrivés au gymnase. À l’hôpital, Anaïs n’est plus en danger de mort et est réveillée, Jean-Paul va l’interroger et les Delpierre leur présentent leurs excuses. Anaïs n’a pas vu le visage du tueur, qui portait un masque, des gants et une capuche. Elle ne sait pas qui l’a agressée, mais avait reçu un texto pour lui donner rendez-vous. Jean-Paul examine son téléphone pour voir si le numéro peut les aider…

Au Pavillon des Fleurs, Eric donne un cours de self-defense auquel Jennifer assiste. Il commence par raconter une histoire, mais les participants lui demandent de passer à la pratique. Jennifer se porte volontaire pour commencer. Plus tard, Eric demande à Blanche des retours sur son cours. Blanche conclut que le cours a été un succès et lui demande de donner des cours deux fois par semaine, ce qu’il accepte.



Jennifer rentre au cabinet médical où un infirmier vient déposer sa candidature. Jennifer lui dit qu’il est un peu tard, et Babeth annonce qu’elle a déjà trouvé la perle rare. Babeth fait le point avec Gabriel. La femme qu’elle a rencontrée est parfaite pour le poste, mais travailler le dimanche pose problème. Au même moment, un homme fait un malaise au Mistral. Un infirmier intervient avant Gabriel et l’impressionne. Il se présente à Gabriel comme Pascal Braque et insiste pour accompagner le patient à l’hôpital. Gabriel est convaincu que Pascal est le candidat idéal, surtout qu’il est d’accord pour travailler le dimanche. Mais plus tard, Pascal retrouve l’homme qui a en réalité simulé une crise d’épilepsie. Il le félicite et le remercie, lui disant qu’il a réussi à tromper un médecin et que sa mission n’est pas terminée. Ils se donnent rendez-vous au cabinet médical dans deux jours.

Jean-Paul reçoit un appel de Patrick : le téléphone d’Anaïs est trop endommagé pour fonctionner. Charlotte informe Jean-Paul au gymnase qu’elle a trouvé plusieurs empreintes de pas. Plus tard, au commissariat, Jean-Paul examine les fadettes d’Anaïs et découvre qu’un numéro correspond à leurs trois suspects, révélant ainsi l’identité du tueur.

VIDÉO Plus belle la vie du 18 juin 2024 – extrait vidéo

