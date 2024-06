Demain nous appartient du 27 juin : 2 morts à Sète ! (résumé + vidéo épisode 1716 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 27 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1716 de DNA – Les choses vont mal tourner ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Sébastien est très inquiet de la disparition de son amie Clarisse Belinski, celle-ci est retrouvé morte !…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





Demain nous appartient du 27 juin 2024 – résumé de l’épisode 1716

Sébastien vient aux nouvelles de bon matin chez Raphaëlle et Martin. Il veut savoir si l’enquête sur la disparition de Clarisse Belinski avance mais Martin ne peut rien lui dire… Quelques heures plus tard, Clarisse est retrouvée morte dans le coffre de la voiture d’Audrey ! Et dans une forêt, le corps sans vie de John Kovac est pendu à un arbre…

Pendant ce temps là à la Paillotte, Lilou postule pour être serveuse. Charles refuse catégoriquement, il se souvient très bien qu’elle l’a accusée auprès de la police… Sauf qu’en croisant Victor au Spoon, Lilou retente sa chance… Et il cède !

Après son premier jour au mas ostréicole, Rayane laisse un message vocal à Jack…



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Sylvain surprend Christelle et Bruno qui… (vidéo épisode du 2 juillet)

VIDÉO Demain nous appartient du 27 juin – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.