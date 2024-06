Plus Belle La Vie du 27 juin 2024 : Samuel doute de Jennifer (résumé + extrait vidéo épisode 123 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 27 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 123 de PBLV – Samuel commence à douter sérieusement de Jennifer cet après-midi dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, il se pose de plus en plus de questions alors que son appart se fait cambrioler sans trace d’effraction…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 juin 2024 – résumé de l’épisode 123

Gabriel montre le ticket de caisse à Samuel et exprime sa crainte que Jennifer ait voulu l’empoisonner. Samuel trouve cette idée impossible, affirmant que si c’était le cas, Jennifer ne l’aurait pas appelé en panique mais l’aurait laissé mourir. Gabriel admet qu’il a raison, mais il pense que Jennifer a peut-être des problèmes psychologiques liés à un traumatisme d’enfance.

Au cabinet, Babeth annonce à Jennifer que ses analyses montrent qu’elle n’a pas été droguée. Jennifer est perplexe et se sent coupable d’avoir accusé Pascal à tort… Plus tard, Pascal confronte Jennifer, sentant qu’elle l’évite. Jennifer admet qu’elle a trouvé étrange de se réveiller chez lui sans souvenirs. Elle lui explique que son copain policier a pensé qu’elle avait été droguée, mais les analyses ont prouvé le contraire. Pascal feint d’être choqué.



Samuel rentre et retrouve Jennifer. Il est soulagé qu’elle soit là après l’avoir tant inquiétée. Jennifer est perturbée par des analyses normales et une mémoire floue. Samuel pense qu’elle fait peut-être un burn-out et propose une sortie à la plage pour se changer les idées. Quand Samuel et Jennifer rentrent, ils trouvent la porte ouverte, l’appartement saccagé. L’ordinateur et l’arme de service de Samuel ont été volés. Jennifer affirme avoir fermé la porte, mais Samuel, ne voyant aucune trace d’effraction, doute de sa parole.

Blanche, en médiation entre Lucie et Michaël, décide de jouer cartes sur table en révélant qu’elle aussi a harcelé quelqu’un dans le passé. Elle explique qu’elle a récemment revu cette personne qui la déteste toujours. Michaël confie qu’il déteste sa vie et jalouse celle de Lucie, qu’il pense parfaite. Lucie lui révèle que Léa n’est pas sa mère et que sa vraie mère a été assassinée quand elle avait 9 ans. Michaël s’excuse. Sa sœur attend avec Jean-Paul, qui lui dit qu’il a pu lui sauver la vie grâce à Ophélie. Plus tard, Anaïs veut parler à Ophélie, qui lui demande de partir. Anaïs insiste pour la remercier et propose de discuter quand elle le voudra.

Patrick revient épuisé de la ferme pédagogique avec Raphaël, qui l’appelle « papi » à la place de « papa » après que la fermière l’a pris pour son grand-père. Babeth retrouve Léa et Gabriel pour discuter des récents problèmes de Jennifer. Gabriel s’inquiète au point de penser à la licencier. Léa, d’un point de vue médical, partage son inquiétude.

VIDÉO Plus belle la vie du 27 juin 2024 – extrait vidéo

