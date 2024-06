Demain nous appartient spoiler : la boulette de Nordine face à Manon... (vidéo épisode du 19 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Entre Nordine et Manon, rien ne va plus dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Depuis des semaines, ces deux là ne se comprennent plus et l’arrivée de Rachel, l’ex de Nordine, n’arrange pas les choses.











Publicité





Dans quelques jours, Nordine passe un bon moment avec Rachel au Spoon quand Manon débarque… Nordine est contraint de faire les présentations entre ses deux ex…

Et il va faire une grosse gaffe en parlant à Manon de son retour au commissariat. Sauf que personne ne l’avait prévenue qu’elle pouvait revenir ! Nordine essaie de se rattraper comme il peut, il dit qu’il a mal compris…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Karim sous le choc, il découvre que… (vidéo épisode du 19 juin)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1711 du 19 juin 2024 : Nordine fait une gaffe face à Manon

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.