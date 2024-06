Demain nous appartient spoiler : Lisa fait une terrible découverte... (vidéo épisode du 13 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Lisa est en mission infiltration au lycée dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’elle compte bien découvrir qui est à l’origine de la propagation des booster au lycée, dans quelques jours Lisa va faire une terrible découverte !











Elle observe Violette qui ne semble pas dans son assiette et la voit avec un flacon de boosters ! Elle n’en a plus et quand elle voit que Lisa l’a vue, Violette prend la fuite…

Lisa retrouve l’adolescente cachée dans une salle. Elle a de la fièvre et ne va pas bien du tout. Lisa comprendre qu’elle est totalement accro à la drogue et qu’elle fait une crise de manque… Elle appelle Damien !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1707 du 13 juin 2024 : Violette est en manque

