Demain nous appartient spoiler : Rayane prend une lourde décision (vidéo épisode du 17 juin)

Demain nous appartient spoiler – Décidément, Rayane fait n’importe quoi en ce moment dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Non seulement il deale de la drogue, mais en plus il ment à Karim et dans quelques jours il va prendre une lourde décision !





Au Spoon, Jack retrouve Rayane qui a visiblement pris des coups au visage… Et il refuse de lui donner des explications !







Rayane annonce alors à Jack que c’est fini entre eux ! Il lui reproche de ne pas le comprendre et ne donne pas d’autre raison à Jack… Jack accuse le coup et explique à Rayane que s’il le laisse partir, il ne le reverra pas.

Rayane ne réagit pas, Jack s’en va et ça signe la fin de leur histoire.



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1709 du 17 juin 2024 : Rayane quitte Jack

