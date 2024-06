Demain nous appartient spoiler : Rayane ne va pas bien, il se confie à Karim... (vidéo épisode du 11 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Rayane ne va pas bien en ce moment dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, si l’adolescent cache bien souvent son mal être derrière l’humour, dans quelques jours Karim va comprendre que quelque chose ne va pas…











Et pour cause, il a entendu son neveu crier en pleine nuit. Rayane finit par lui avouer qu’il a fait un cauchemar, il a rêvé de son père ! Rayane demande à Karim si son père ne lui aurait pas laissé une lettre ou autre chose… Malheureusement, Karim lui assure que non, il n’a rien laissé. Rayane est mal et Karim le comprend. Il lui assure qu’il est là pour lui, loin d’imaginer que Rayane se drogue…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1705 du 11 juin 2024 : Rayane va mal

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.