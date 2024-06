« Double vie, demi-soeur » : votre téléfilm ce 3 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Double vie, demi-soeur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 3 juin 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Double vie, demi-soeur » : l’histoire, le casting

Le jour où Kasey découvre que Kelly n’est pas sa mère biologique et qu’elle a une demi-sœur nommée Fran, elle révèle toute la vérité. La famille de Kelly redoute alors que Troy ne la quitte pour retourner avec Diana, la mère de Fran, et met tout en œuvre pour empêcher cela.

Avec : Ashley Leggat (Diana), Laura Afelskie (Fran), Laura Provenzano (Kasey), Pip Dwyer (Elle)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La fille toxique de mon mari ».

« La fille toxique de mon mari » : l’histoire et le casting

Greg, Katie et leurs deux enfants, Lauren et Tommy, forment une famille heureuse et unie. Leur harmonie est bouleversée lorsque Samantha, la fille de Greg issue d’une première union, vient vivre avec eux après que sa mère est décédée dans l’incendie de sa maison. Greg, qui n’a pas vu sa fille depuis longtemps, la connaît à peine. Jour après jour, tous s’efforcent de l’intégrer au mieux. Cependant, Samantha semble subtilement semer la discorde entre les membres de la famille. Seule Katie, qui est psychologue, perçoit que quelque chose ne va pas.

Avec : Claire Coffee (Katie), Jordan Lane Price (Samantha), Matt Dallas (Greg), Liam Obergfoll (Tommy)