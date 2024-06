Les 12 coups de midi du 3 juin : Emilien prend la 1ère place à Bruno, indices sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 3 juin 2024, 251me victoire d’Emilien – C’est fait ! Emilien a dépassé Bruno et a pris la tête du classement des plus grands Maîtres de Midi ce lundi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Emilien a signé une 252ème victoire aujourd’hui et il a remporté 200 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 3 juin 2024, nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse

Emilien totalise ainsi 1.088.471 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un gant en cuir noir. Il s’ajoute aux indices déjà présents : un stade de foot, des confettis, une roue de vélo, et un masque africain.

Quelle célébrité est derrière cette étoile ? Il y a de fortes chances que ce soit le chanteur canadien The Weeknd. Le masque africain fait référence à ses origines éthiopiennes, le stade car il a assuré la mi-temps du Super Bowl, les confettis pour le clip de « Until I Bleed Out », et il avait des gants noirs pour son show la mi-temps du Super Bowl.

Noms déjà proposés : Fabrice Eboué, Beyoncé, Antoine Dupont, Christophe Beaugrand, George Clooney



Le top 10, classement des plus grands Maître de Midi

Voici le classement des plus grands Maîtres au 3 juin.

1 Emilien (depuis le 25 septembre 2023) : 253 participations, 1 088 471 euros

2 Bruno (20 janvier – 5 octobre 2021) : 252 participations, 1 026 107 euros

3 Eric (21 novembre 2019 – 19 juin 2020) : 199 participations, 921 316 euros

4 Christian (4 juillet 2016 – 14 janvier 2017) : 193 participations, 809 392 euros

5 Paul (29 avril – 19 octobre 2019) : 153 participations, 691 522 euros

6 Stéphane (20 août 2022 – 20 janvier 2023) : 153 participations, 568 343 euros

7 Céline (14 mars – 24 juillet 2023) : 125 participations, 489 495 euros

8 Véronique (5 avril – 21 juillet 2018) : 100 participations, 447 226 euros

9 Léo (31 août – 6 décembre 2020) : 98 participations, 410 591 euros

10 Timothée (24 mars – 14 juin 2017) : 83 participations, 353 348 euros

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+