Echappées Belles du 8 juin : direction la Méditerranée ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 8 juin 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, il s'agit de deux rediffusions : « Spéciale Méditerranée » suivi « Maroc, de village en village ».





A suivre dès 21h sur la chaîne







Echappées Belles du 8 juin, à 21h – « Spéciale Méditerranée » (rediffusion)

Avec ses 46 000 km de côtes, la Méditerranée est la plus vaste mer semi-fermée du monde. Elle s’étend du détroit de Gibraltar au canal de Suez, couvrant 24 pays et territoires d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. Riche et diversifié, son patrimoine historique et culturel jouit d’une renommée internationale.

Ce bassin abrite quelques-unes des terres les plus fertiles et les plus pittoresques de la planète, ce qui les rend particulièrement convoitées. Véritable foyer de biodiversité, la Méditerranée accueille plus de 10 000 espèces, bien qu’elle ne représente que 1 % des eaux mondiales. Les quelque 500 millions d’habitants de cette région influencent les équilibres écologiques locaux, souvent fragiles. D’après un rapport du WWF de 2018, la Méditerranée figure parmi les mers les plus polluées, avec une concentration de plastique quatre fois supérieure à celle du continent de plastique du Pacifique Nord.

Sabine Quindou va explorer presque tout l’arc méditerranéen français, de la Côte Vermeille à la Provence, jusqu’à la prestigieuse ville de Monaco. Elle rencontre des Français engagés dans la préservation de cet environnement exceptionnel.

Comment les habitants de la Méditerranée protègent-ils leur mer et leurs côtes au quotidien ? Quel avenir pour ce territoire riche en patrimoine culturel et environnemental ?

Reportages : Le littoral méditerranéen français, un environnement unique / La pêche autrement / La guerre au plastique / La renaissance du cap Lardier / Un ambassadeur de la cuisine méditerranéenne.



Echappées Belles du 8 juin à 22h30 – « Maroc, de village en village » (rediffusion)

Bienvenue au Maroc, un pays de plus de 710 000 km² qui fait rêver les touristes du monde entier. Lorsque l’on pense au Maroc, des villes comme Marrakech, Essaouira, Fès et Casablanca viennent rapidement à l’esprit. Cependant, Ismaël Khelifa vous emmène au-delà de ces destinations populaires, à la découverte des villages marocains moins fréquentés, aux allures de bout du monde. Ces lieux regorgent de rencontres insolites.

Aux côtés d’Ismaël, vous découvrirez une pilote d’avion à Aït Ben Haddou, célèbre décor de cinéma à ciel ouvert, une alpiniste légendaire à Tahanaout, une petite famille d’agriculteurs, ainsi qu’un maître potier à Timegroute. Qu’est-ce qui rend la vie dans ces villages de montagne si unique ? Qu’apporte le fait de vivre quelque peu en retrait ?

Les reportages : La carte d’identité des villages marocains / Dattes, argan et safran : l’or des villages / Oualidia, le village de pêcheurs / Chez les Berbères / L’esprit nomade du désert / La solidarité des villages

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 8 juin 2024 dès 21h sur France 5