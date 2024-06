Enquête Exclusive du 2 juin : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 2 juin 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Agriculture aux États-Unis : enquête au royaume de la malbouffe ».





Enquête Exclusive du 2 juin 2024 : votre émission en résumé

L’agriculture américaine, la plus puissante au monde, exporte son maïs, son soja et sa viande de bœuf aux quatre coins du globe. Cependant, dans ce pays de la malbouffe, deux maîtres-mots dominent : productivité et rentabilité.

Les deux millions de fermiers américains sont de redoutables hommes d’affaires, exploitant des fermes XXL, des parcs d’engraissement et utilisant des pesticides pour maximiser leur production. Les images des parcs d’engraissement pour bœufs dans le Midwest, les fameux « feed-lots », sont révélatrices : des milliers d’animaux entassés dans des enclos sans herbe, engraissés et dopés aux hormones de croissance. Ces méthodes industrielles extrêmes seraient impensables en France.



Chaque année, les agriculteurs se retrouvent au « Farm Machinery Show » du Kentucky, la vitrine de l’industrie agricole américaine. On y voit des tracteurs coûtant un million de dollars et la fameuse course de tracteurs, un spectacle incontournable pour les amateurs.

En Californie, notre enquête a révélé les pratiques des gigantesques exploitations de carottes, artichauts et fraises. Malgré une pénurie d’eau, les agriculteurs arrosent abondamment, privant ainsi les habitants de la région d’eau potable. Du Kentucky à la Caroline du Nord, les méthodes des agriculteurs suscitent révolte et désespoir.

Voici une enquête sur les dérives de l’agrobusiness américain.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.