Un Si Grand Soleil du 3 juin : Janet sous le choc (résumé et vidéo épisode 1406 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 juin 2024, spoiler résumé de l’épisode 1406 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain inédit de votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 3 juin 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Janet propose à Becker de venir le chercher au commissariat avant d’aller au resto pour son anniversaire. Elle remarque qu’il est préoccupé, il lui dit que c’est une affaire compliquée. Janet lui dit qu’ils ne parleront ni boulot ni de son ex ce soir.

Claudine explique à Johanna que la police a refusé la confrontation entre sa cliente et Joussan. Claudine lui demande si elle peut en parler à Yann, Johanna dit que c’est déjà fait et qu’il a été très vague. Il lui a dit qu’il n’y a pas assez d’élément et que ça risque d’être classé sans suite. Claudine assure que ça ne va pas se passer comme ça ! Elle appelle Clément et lui laisse un message pour qu’il la rappelle.



Publicité





Nathalie propose à Berthier d’aller au ciné ce soir, il accepte mais lui demande d’être discrète au boulot. Karine les interrompt et rapporte ensuite à Léonore et Enric que Berthier est très proche de Nathalie… Karine et Léonore pense qu’il a aucune chance avec Nathalie. Enric leur rappelle qu’il n’y a pas que le physique dans la vie.

Au lycée, Tom dit à Maéva qu’il trouve cool que leurs mères bossent ensemble. Mais Maéva pense qu’elles vont tous se dire à leur sujet. Pendant ce temps là, Enric interroge Laurent sur Nathalie. Il finit par avouer qu’il l’aime beaucoup…

Joussan est au commissariat, Yann lui assure qu’il n’a pas trop de souci à se faire car le dossier est vide. Joussan ressort soulagé, avec le sourire, et il appelle Levars pour lui annoncer. Il lui conseille de voir un psy pour se soigner… Joussan dit qu’il va s’en occuper.

Tom est aux Sauvages avec Emma. Il lui dit que tout se passe bien à son nouveau boulot, et il envoie balader Emma quand elle critique encore leur mère. Pendant ce temps là, Berthier propose un verre à Nathalie avant le ciné, mais elle préfère se balader. Laurent dit à Nathalie qu’il a des sentiments pour elle, elle lui manque dès qu’elle n’est pas là… Il n’arrête pas de penser à elle. Nathalie est très touchée, mais elle ne sait pas quoi dire. Elle annule le ciné, elle préfère rentrer chez elle et lui dit qu’elle est désolée…

Claudine appelle encore Becker, il ne décroche pas. A l’hôpital, Claire offre un cadeau d’anniversaire à Janet. Elle est souriante, Clément l’emmène dîner dans un nouveau restaurant. Claire est très contente pour elle.

Nathalie est dans le tram, elle appelle Laurent. Elle est désolée, elle ne voulait pas le blesser. Elle lui dit que ses anciennes relations étaient catastrophiques, elle n’est pas prête pour une nouvelle histoire. Elle adore tout les moments qu’ils passent ensemble, elle lui propose que ça reste comme ça. Il lui souhaite une bonne soirée et raccroche. Nathalie rentre chez elle, elle propose des pizzas à Tom au téléphone mais il passe la soirée avec Maéva.

Claudine débarque dans le bureau de Becker, très en colère. Il dit ne pas avoir le temps, il doit y aller. Claudine est très en colère, elle suit Clément et lui reproche de ne pas faire son boulot. Clément parle de la fois où ils ont couché ensemble avant son mariage, Janet est derrière et a tout entendu. Janet demande à Claudine de partir et confronte Clément, qui avoue…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la mort de Christophe, les résumés jusqu’au 21 juin 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 3 juin extrait, le choc pour Janet

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv