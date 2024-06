Ici tout commence du 18 juin : Maya lève le voile sur son passé... (résumé + vidéo épisode 949 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 juin 2024 – résumé de l’épisode 949

Maya lève le voile sur son passé, elle raconte à Léonard et Vic ses douloureux souvenirs d’enfance… Elle avait 4 ans quand elle a été séparée de Quentin, son frère. Elle a une photo d’eux pour les 11 ans de Quentin, quelques semaines avant l’accident qui a coûté la vie à leurs parents. Maya avoue qu’elle ne se souvient quasiment rien, elle n’a que quelques flashs. Ils étaient dans la voiture, il y a eu un gros bruit. Plus tard on lui a expliqué que son père avait perdu le contrôle. Maya et Quentin ont été placés en foyers, Maya ne sait pas pourquoi ils ont été séparés à l’époque… Plus tard, elle avait essayé de reprendre contact avec son frère mais il avait refusé de la voir !

Pour la deuxième épreuve du concours, David et Billie comptent sur un miracle, tandis que Laetitia, à son grand désarroi, joue les figurantes…



Ici tout commence du 18 juin 2024 – extrait vidéo

