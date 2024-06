Secret Story estimations : Lou en baisse, Alexis remonte, Léo et Maxence en retard (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 estimations finale sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Secret Story 2024 alors que c’est le jour de la grande finale à l’issue de laquelle on connaitra le nom du grand gagnant !





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Lou est toujours très largement en tête mais elle est en baisse.







En effet, Lou est actuellement à 49% des votes de notre sondage. Elle reste donc très en avance mais enregistre une légère baisse, pour la première fois depuis le lancement de notre sondage !

Alexis est 2ème et en hausse avec actuellement 32%. Il semble profiter de la quotidienne d’hier, où l’on a pu assister à ses retrouvailles avec Zoé.



Léo reste 3ème et stable avec 12% et Maxence est encore et toujours bon dernier avec seulement 7% des votes de notre sondage.







Qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante de Secret Story 2024 ? A vous de décider qui vous voulez voir être le grand gagnant en votant pour votre habitant préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Secret Story finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Alexis Léo Lou Maxence Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la dernière quotidienne et à 23h30 pour la finale. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.