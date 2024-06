Ici tout commence du 21 juin : Hortense et Antoine annoncent une grande nouvelle ! (résumé + vidéo épisode 952 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 952 – Hortense et Antoine annoncent une grande nouvelle ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, c'est l'heure des résultats des examens !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 21 juin 2024 – résumé de l’épisode 952

Hortense et Antoine annonce aux élèves de l’institut Auguste Armand qu’ils ont tous réussi leurs examens et qu’ils valident donc tous leur année ! Une nouvelle épreuve aura lieu la semaine prochaine pour désigner les majors de promos parmi les 3 meilleurs de chaque promo.

Pour les 3èmes années, Kelly, Jasmine et Tom vont s’affronter. Pour les 2èmes années, ça sera David, Billie et Vic. Et pour les premières années, ça sera Léo, Malik, Maya et Souleymane. Ils sont quatre et auront donc une autre épreuve en plus pour se départager !



Malik essaie de reconstruire des liens fragiles avec Maya… Pendant ce temps, Lionel se prépare pour sa demande en mariage. Et au Double A, Rose fait une rencontre agréable.

Ici tout commence du 21 juin 2024 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.