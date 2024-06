Plus Belle La Vie du 21 juin 2024 : la découverte choc de Jules ! (résumé + extrait vidéo épisode 119 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 21 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 119 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 juin 2024 – résumé de l’épisode 119

Jennifer se réveille en plein cauchemar. Samuel l’interroge, mais elle prétend ne se souvenir de rien. Il insiste mais elle s’emporte…

Au commissariat du Mistral, les agents sont au stand de tir. Patrick frime, sûr de gagner comme chaque année. Un peu plus tard, Méline lui apprend qu’il est pour l’instant en deuxième position… Jean-Paul éclate de rire ! De retour au commissariat, Méline annonce les résultats du tir : Ariane est 4ème, Samuel 3ème, Patrick 2ème, et… Morgane est 1ère ! Patrick est sous le choc.



Pendant ce temps à la résidence, Mirta confie à Yolande qu’elle a discuté avec Steve et qu’elle va investir dans l’écologie. Au Mistral, Thomas interroge Steve sur les investissements dont Mirta lui a parlé. Steve est enthousiaste et parle de son travail, tandis que Nisma les écoute en arrière-plan. Nisma annonce à Jules qu’elle ne viendra pas à la fête de la musique et critique encore Steve, disant qu’elle ne le reconnaît plus. Jules pense qu’elle exagère, surtout lorsqu’elle parle de secte. Mirta exprime ses doutes sur Rebecca Gordon, la patronne de Steve. Jules la connaît, mais elle est censée être morte il y a trois ans dans un accident d’avion !

Au cabinet médical, Samuel propose un déjeuner à Jennifer. Elle accepte, mais veut l’inviter pour s’excuser. Mais Pascal débarque et annonce à Jennifer qu’elle s’est trompée sur son rendez-vous… Elle a envoyé une patiente à qui il a déjà fait une injection ce matin ! Elle admet son erreur, et Pascal lui fait remarquer que cela aurait pu être dangereux… Plus tard, Jennifer demande à Pascal le numéro de l’homme épileptique d’hier, pensant qu’il lui a volé ses clés. Elle est certaine d’elle, mais Pascal lui rappelle qu’on ne doit pas accuser sans preuve. Finalement, elle admet qu’elle doit être fatiguée…

Pascal visite un appartement. Le propriétaire, enthousiaste, n’attend plus que le contrat de travail de Pascal. Celui-ci demande à rester seul un moment dans l’appartement. Le propriétaire, surpris, accepte et lui laisse les clés. Dans l’appartement, Pascal sort un poster de Jennifer. Il murmure qu’il la cherche depuis longtemps et que désormais, elle ne pourra plus lui échapper !

VIDÉO Plus belle la vie du 21 juin 2024 – extrait vidéo

