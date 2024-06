Ici tout commence spoiler : Claire sous le choc face à Vic qui... (vidéo épisode du 7 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Vic va décider de jouer franc jeu avec Claire Guinot dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la soeur d’Hortense ne va pas hésiter à lui dire ce qu’elle pense de ses manoeuvres pour faire sortir Louis de prison !





Alors que Claire continue d’entrainer Vic, elle va lui dire qu’elle manque d’audace en cuisine…







La cheffe Guinot explique à Vic qu’elle doit savoir s’affranchir des règles et remettre en question ses fiches et ses professeurs… Vic décide alors de reprendre en cause Claire : elle lui demande si elle ne regrette pas d’avoir voté pour Cardone afin de faire sortir Louis de prison. A cause d’elle, Cardone est entrain de faire n’importe quoi à l’institut et elle détruit l’héritage d’Auguste Armand !

Claire assure à Vic qu’elle n’avait pas d’autre choix mais Vic n’est pas certaine que Louis veuille sortir de prison à ce prix là… Claire ne répond pas, elle est sous le choc des propos de Vic.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 942 du 7 juin 2024, Vic dit ce qu’elle pense à Claire

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.