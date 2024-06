C à vous du 4 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 juin 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 📌 Gaza : Netanyahou juge « incomplet » le plan de Biden pour un cessez-le-feu. On en parle avec Vincent Lemire, spécialiste de l’histoire du conflit israélo-palestinien et de la ville de Jérusalem

🔵 📌 Cérémonie d’ouverture alarmante, budget explosé, aberration écologique… Sébastien Chesbeuf et Thierry Vildary présentent leur enquête inédite sur les Jeux Olympiques 2024, publiée le 5 juin



🔵 🎵 Dans le live : Thomas Dutronc interprète le titre “Il n’est jamais trop tard”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Brenelière, chef exécutif de la Banque de France à Paris

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Michel Drucker et Daniel Giberstein pour le documentaire “Dim Story – Le silence des tableaux”, diffusé le 26 juin à 20h30 sur LCP; et Alice Pol pour le livre “En eaux vives”, paru le 16 mai dernier

