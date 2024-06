Ici tout commence spoiler : un terrible drame chez les Teyssier ! (vidéo épisode du 6 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour la famille Teyssier dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’Emmanuel a appris que c’est Charlène qui a mis le feu au Bleupré, Constance prend encore la défense de sa fille et son mari sur l’état de Charlène…





Si Teyssier explique à Constance qu’il ne peut pas lui pardonner, elle s’inquiète et pense que Charlène fait une dépression.







Publicité





C’est là que Bérénice débarque, elle aussi très inquiète pour Charlène. Et pour cause, la jeune femme est introuvable et a laissé un mot sur son lit pour demander pardon et dire qu’elle les aime… Charlène ne répond pas au téléphone, Constance et Emmanuel pensent au pire ! Les Teyssier partent immédiatement chercher leur fille.

Arriveront-ils à temps ?



Publicité





A LIRE AUSSI Ici tout commence spoilers : Rose fait une rencontre, les résumés jusqu’au 21 juin 2024

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 941 du 6 juin 2024, Charlène prête à se suicider

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.