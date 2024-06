Ici tout commence spoilers : des départs, un gros choc, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 10 au 14 juin 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 10 au 14 juin 2024 – Vous avez hâte de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que plusieurs départs sont au programme !







En effet, grâce à l’aide de Claire Guinot, Emmanuel réussit à écarter Cardone. Anabelle démissionne et quitte l’institut Auguste Armand ! Le comité de direction redonne la place de directeur à Teyssier. Mais celui-ci annonce à la surprise générale qu’il s’en va pour une durée de 3 mois. Il part à Paris avec Charlène pour y ouvrir sa propre pâtisserie.

Pendant ce temps là, c’est le choc pour Stanislas et Laetitia. Alors qu’ils débutent leur relation, voilà qu’à l’hôpital, Maïa, la femme de Stanislas, se réveille ! Que va décider Stanislas ?



A l’institut, les examens sont annoncés. Marc Leroy est directeur par intérim durant l’absence de Teyssier et il annonce avec Hortense que les examens se dérouleront en deux épreuves, en binômes. Il procède au tirage au sort…

Quant à David, il doit affronter le retour d’Hippolyte Duchesnay…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 juin 2024

Lundi 10 juin 2024 (épisode 943) : A L’institut, Teyssier fait un retour remarqué ! Malik se fait poser un lapin. Laetitia est sur le point de faire une nouvelle rencontre…

Mardi 11 juin 2024 (épisode 944) : A la veille des examens, Maya fait face à ses erreurs passées. Pour Bérénice et Carla, c’est le moment de préparer les vacances ! Laetitia décide d’aller de l’avant.

Mercredi 12 juin 2024 (épisode 945) : Malik s’inquiète de la relation entre Maya et Quentin… L’idée de Bérénice pour les vacances ne fait pas l’unanimité. Au Double A, Stanislas réalise que son couple ne sera plus jamais le même.

Jeudi 13 juin 2024 (épisode 946) : Malik et Maya règlent leurs comptes. A L’institut, Lionel fait la sourde oreille. De son côté, David surmonte un vieux trauma…

Vendredi 14 juin 2024 (épisode 947) : A L’institut, Quentin est de plus en plus étrange… Le pire ennemi de Lionel est son ego ! Hippolyte fait amende honorable.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 10 au 14 juin 2024

vidéo à venir

