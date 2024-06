Ici tout commence spoiler : une demande en mariage surprise à l’institut ! (vidéo épisode du 21 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est une demande en mariage qui vous attend à l’institut Auguste Armand dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Lionel va tenter le tout pour le tout avec Kelly !











Alors que Kelly a décidé de partir travailler aux côtés de Salomé en, Bretagne, Lionel décide de demander la jeune femme en mariage…

Sous les yeux de leurs amis, Lionel s’est mis sur son 31 et fait une belle déclaration à Kelly. Il se met à genou et fait sa demande ! Mais si Kelly est très touchée et émue, sa réaction est loin d’être celle qu’il espérait…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 952 du 21 juin 2024, Lionel demande Kelly en mariage

