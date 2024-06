Quotidien du 18 juin 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 18 juin 2024, les invités – Ce mardi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 18 juin 2024

➤ Pierre Rosanvallon, historien, sociologue

➤ Jeanne Michel et Roschdy Zem pour « Elyas », au cinéma le 3 juillet



Synopsis : Elyas, un ancien soldat des Forces Spéciales, solitaire et paranoïaque, devient le garde du corps de Nour, 13 ans, et de sa mère Amina, venues du Moyen-Orient. Alors que l’ex-guerrier et la jeune fille apprennent à se connaître, un mystérieux commando les prend pour cibles. Elyas est prêt à tout pour les protéger.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 18 juin 2024 à 19h25 sur TMC.