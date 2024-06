Ici tout commence du 27 juin : Maya et Malik, le bisou ! (résumé + vidéo épisode 955 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 27 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 955 – Maya et Malik rattrapent leur erreur ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ils refont tout les desserts pour les examens et Malik révèle à Maya qu’il a le palais absolu !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 27 juin 2024 – résumé de l’épisode 955

Malik et Maya ont passé la nuit à l’atelier à refaire les desserts de toutes les brigades. Malik révèle à Maya qu’il a le palais absolu alors que Léonard les couvre pour éviter que les autres les surprennent… Après l’ultime épreuve, Marc et Hortense annonce les noms des trois majors de promos. Et Malik et Maya s’embrassent pour la première fois !

De son côté, Stanislas s’en prend violemment à Laetitia. Il a confronté Maïa, qui a nié et lui a expliqué qu’elle était avec un ami… Il traite Laetitia de menteuse ! Celle-ci lui annonce qu’elle arrête le service au Double A.



Publicité





La soeur de Lionel débarque à l’institut, déterminée à intégrer le stage d’été.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : une fête de départ et une grosse surprise (vidéo épisode du 28 juin)

Ici tout commence du 27 juin 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.