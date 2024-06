« Koh-Lanta : la tribu maudite » : 2 anciens gagnants de retour, les infos sur la nouvelle saison

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de Koh-Lanta ! Le jeu d’aventures de TF1 sera de retour à l’antenne à la rentrée avec une nouvelle saison intitulée « Koh-Lanta : la tribu maudite ».





Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue jeudi, TF1 a expliqué que cette nouvelle saison introduira plusieurs nouveautés.







Ainsi, il y aura trois équipes au lieu de deux, dont une tribu maudite que les candidats devront éviter car elle sera installé sur « une île austère ».

Et deux anciens gagnants, Frédéric (« Koh-Lanta : le feu sacré » en 2023), et Ugo (« Koh-Lanta Malaisie » en 2013), feront leur retour en tant que capitaines des équipes rouges et jaunes.



De plus, un débriefing exclusif avec le candidat éliminé sera proposé sur TF1+ par Denis Brogniart. Cette saison vise à renouveler l’émission tout en maintenant ses fondamentaux.